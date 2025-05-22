“رابط رسمي شغال” نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية

ينتظر أولياء الأمور ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 بفارغ الصبر، حيث انتهت الطلبة من أداء الاختبارات بجميع الولايات خلال الأسابيع الماضية، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن النتائج في الثلث الأخير من الشهر الجاري وذلك بحسب ما كشفته المصادر والتي أكدت أن عملية التصحيح ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، ونبهت الجهات المختصة الطلبة بعدم الالتفات إلى الشائعات المنشورة مؤكدة في حال ظهورها سيتم رفعها على الموقع مباشرة فور اعتمادها رسمياً من قِبل الوزارة.

إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025

أشارت الجهات المعنية إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم نشر نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 الدور الأول بجميع المحافظات، حيث تعمل الإدارة التعليمية بمحافظتي الكرخ والبصرة على المراجعة النهائية للإجابات وجاري تدقيقها ورصد الدرجات بالكنترول، مؤكدة إلى أن الإحصائيات الأولية للنتائج مبشرة للغاية فمن المتوقع أن ترتفع نسبة النجاح لهذا العام عن السنة الدراسية الماضية.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 العراق

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإطلاق رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي إلكترونياً، حيث يتيح الموقع استخراج العلامات النهائية لكل طالب بشكل أسرع وأسهل من السابق، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك: