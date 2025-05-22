عبر موقع نتائجنا.. استعلم عن نتائج السادس الابتدائي 2025 بالعراق فور ظهورها

مازالت الأجواء بمحافظات العراق في حالة قلق وترقب شديد حتى موعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول لعام 2025، وينتظر الطلاب الموعد الذي سيتم إزاحة الستار فيه عن النتيجة التي ستحدد مصيرهم الأكاديمي ولم تقم وزارة التربية العراقية بالإعلان حتى الآن عن موعد محدد لإعلان النتيجة، وتشير الأنباء بأن النتيجة سيتم الإعلان عنها فورا عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، والتي ستبدأ فور انتهاء آخر مادة بالامتحانات.

استعلم عن نتائج السادس الابتدائي 2025 بالعراق

يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2025 عبر موقع وزارة التربية العراقية من خلال اتباع تلك الخطوات:

يتم الدخول إلى موقع وزراة التربية بالعراق الرسمي.

ثم يدخل الطالب إلى التبويب الخاص بنتيجة الصف السادس الابتدائي.

وبعدها قم باختيار العام الحالي والدور الدراسي.

ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب مثل اسمه ورقمه الامتحاني ومحافظته.

وبعدها قم بالضغط على زر الاستعلام حتى تعرض النتيجة.

نتيجة السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا 2025

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق عبر موقع نتائجنا من خلال تلك الخطوات:

ادخل إلى موقع نتائجنا.

ثم قم باختيار الزر الخاص بنتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

ومن ثم قم بتحديد المحافظة.

بعد ذلك قم بتنزيل الملف الخاص بالنتيجة بصيغة pdf.

ثم ابحث عن اسمك داخل الملف.

موعد الإعلان عن النتيجة

وقد بدأ العد التنازلي للإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي ومن المتوقع أن تكون بعض المديريات قد أتمت عملية التصحيح خصوصا بالمحافظات التي أتم بها الطلاب امتحاناتهم مبكرا.