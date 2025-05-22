تمويل شخصي من بنك الرياض 500.000 ريال بدون تحويل الراتب

يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية الميسرة والمتاحة لمختلف العملاء فيوفر الآن بنك الرياض تمويل شخصي سريع بقيمة 500 ألف ريال سعودي ودون أشتراط لتحويل الراتب الشهري للمتقدم وعبر مقالنا اليوم سوف نتحدث عن تفاصيل التمويل عبر بنك الرياض بالسعودية

خصائص التمويل الشخصي من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض بالسعودية تمويل شخصي سريع لا يتطلب تحويل للراتب الشهري كما يتميز التمويل بالمزايا التالية

يتميز التمويل الشخصي من بنك الرياض بأنه لا يتعارض مع ضوابط الدين الإسلامي بالسعودية.

كما يتميز التمويل الشخصي من بنك الرياض بأنه متوفر بفترة سداد مرنة حتى 60 شهر.

يتميز أيضًا التمويل الشخصي من بنك الرياض بأنه متاح بسقف تمويلي حتى 500 ألف ريال سعودي.

تتم جميع إجراءات طلب التمويل بصورة فورية وسريعة.

شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض

وضح بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل وتأتي الشروط كما يلي

يجب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 23 عام.

كذلك يجب أن يكون المتقدم قضى مدة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

حدد بنك الرياض الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 8000 ريال سعودي.

خطوات طلب التمويل الشخصي من بنك الرياض

يستطيع العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي من بنك الرياض التقديم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الرياض كما يمكن أيضًا التقديم من خلال زيارة أحد فروع بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية.