“الآن على قناة الفجر الجزائرية” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس بجودة عالية

دقائق قليلة وتبدأ مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس على شاشة قناة الفجر الجزائرية التي تعرض مترجمة إلى اللغة العربية، فيما يترقب الجمهور في الوطن العربي ميعاد عرض الحلقة التي تم تأجيلها من الأسبوع الماضي بسبب إذاعة مباراة هامة في كأس تركيا بنفس توقيت عرضها، كما أنه من المنتظر بأن تدور أحداث الحلقة في إطار تشويقي مميز يتضمن وجود عدد من الصراعات الداخلية والخارجية أيضا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

من المفترض بأن تعرض الحلقة 192 من المسلسل مساء اليوم الخميس الموافق 22 مايو من شهر الحالي لعام 2025 وتعرض على قناة الفجر الجزائرية مترجمة إلى اللغة العربية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما تعرض المسلسل أيضا من خلال عدد من القنوات ومنها قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا وقناة اي تي في التركية، وكذلك عبر منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي.

تردد قناة الفجر لمتابعة مسلسل قيامة عثمان

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجديد على الأقمار الصناعية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، ويكون ذلك من خلال إدخال البيانات المقبلة في جهاز الريسيفر:

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

القمر للقناة نايل سات.

التردد الجديد عبر 12645.

معدل الاستقطاب هو أفقي.

أما عن معدل الترميز 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات