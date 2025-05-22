“أحداث قوية” إعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الموسم السادس وتردد القنوات الناقلة بجودة عالية

يترقب الجمهور في الوطن العربي موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الموسم السادس، وجاء ذلك تزامنا مع انتشار الإعلان التشويقي الأول للحلقة والذي من المتوقع بأن يشهد أحداث مشوقة وقوية، فيما تعتبر المسلسل من أبرز المسلسلات التركية التاريخية التي استطاعت بأن تحقق شعبية كبيرة من بدء طرحها خلال أول موسم في عام 2019، كما يضم المسلسل عدد من أهم النجوم الأتراك الذي تمكنوا وبقوة بأن يحققوا قاعدة جماهيرة ضخمة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

تعرض الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان مساء كل يوم أربعاء على قناة اي تي في التركية الساعة 8 تركيا وكذلك على قناة الفجر الجزائرية الساعة 9 مصر، وأيضا عبر قناة اليرموك وقناة مصر أم الدنيا، وعبر منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي ومنصة لاروزا، فيما ظهر في الإعلان التشويقي للحلقة المقبلة ظهور بالا وهي تحمل ابنته حليمة في عربة متنلقة ولم يظهر ماذا حدث لها، وكذلك يتحدث عثمان مع تورغوت عن اعدائه، ويظهر أعداء عثمان وهم يخططون بالتخلص منه إلى الأبد.

تردد القنوات الناقلة للحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة للحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان على القمر الصناعي نايل سات عبر إدخال الترددات الآتية:

قناة atv التركية

التردد الجديد للقناة عبر: 10796.

بينما يكون معدل الترميز: 27500.

أما معدل الاستقطاب هو: أفقي.

يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الفجر الجزائرية