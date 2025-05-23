“عثمان يخنـق أخيـه غونـدوز بالقـوس“ تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 بأحداث نــاريـة في هذا الموعد على قناة الفجر Tv

يرغب عشاق مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 عن الموعد الخاص بعرض الحلقة الجديدة 192، ويحرص المشاهدون على مشاهدة أحداث الحلقة الجديدة بعد تأجيلها بالأسبوع الماضي بسبب عرض مباراة هامة بنفس الموعد وقد تم بث الحلقة الجديدة أمس الأربعاء الحادي والعشرين من مايو 2025، وقد شهد الإعلان العديد من الأحداث المشوقة والتي جعلت المتابعين في شوق وحماس.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

سنشاهد بالحلقة تدخل بالا خاتون بالأجواء بشكل سريع خاصة وأنها ستقوم بإدارة الحركة الداخلية والتي تحدث بدون علم المؤسس عثمان وهو ما يوضح دور المرأة وقوتها في إدارة ومواجهة التحديات والصعوبات، وبالجانب الآخر نجد أن عثمان يفكر بالطرق التي سيتخلص بها من العدو بشكل جذري عبر وضع الخطط، وبعد عرض الحلقة بثا مباشرا أمس الأربعاء على قناة إي تي في التركية فإن قناة الفجر الجزائرية ستقوم بعرض الحلقة مترجمة في العاشرة مساءا اليوم الخميس بتوقيت مكة وبتوقيت القاهرة.

تردد قنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان

وبعد التعرف على مواعيد عرض الحلقة يمكنك استقبال القنوات التي تقوم بعرض المسلسل حتى تقوم بمتابعته بشكل مباشر، وتردد قناة ATV هو كما يلي:

التردد هو 10796.

ومعدل الاستقطاب هو عمودي.

أما معدل الترميز فهو 27500.

وأما معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

وبالنسبة لجودة القناة فهي عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكن مشاهدة المسلسل مترجم للعربية عبر قناة الفجر الجزائرية من خلال هذه البيانات: