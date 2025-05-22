اضبط تردد قناة وناسة Wanasa TV على الاقمار الصناعية وخطوات تثبيتها

يعد تردد قناة وناسة من أهم الترددات التي يزداد البحث عنها مع مرور الوقت وقد أثبتت تلك القناة جدارتها واستحقاقها فهي تقدم محتوى مميز خاص بالأطفال، كما أنها توفر بيئة آمنة للأطفال الصغار مما يجعلها خيارا رائعا للأطفال، وبالتالي يستطيع أولياء الأمور ترك أبنائهم يشاهدون محتوى قناة وناسة بكل أمان.

اضبط تردد قناة وناسة

وبسبب الإقبال الشديد على مشاهدة القناة فإن إدارة القناة دائما تحرص على توفير تردد القناة عبر العديد من الأقمار الصناعية حتى يسهل مشاهدة القناة بكافة الدول العربية، ومن أهم مايميز القناة أنها غير مشفرة ومحتواها مجاني، وبالتالي يزداد انتشار القناة بين الأطفال وتردد القناة على النايل سات كما يلي:

التردد هو 11470.

نوع استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

كما يمكنك استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تلك البيانات:

التردد هو: 11270.

نوع استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة عبر جهاز الاستقبال

يستطيع المشاهدون ضبط التردد الخاص بقناة وناسة من خلال اتباع هذه الخطوات: