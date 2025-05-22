عائد ضخم كل شهر .. شهادات بنك مصر 2025 الجديد في جميع الفروع “أعرف التفاصيل كاملة”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول شهادات بنك مصر 2025 وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار وذلك بنسبة 2.25% وقد قرار البنك المركز المصري خلال الفترة الماضية خفض سعر الفائدة على الإيداع بنسبة 25% و على الإقراض بنسبة 26% وقد طرح بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار ذات سعر فائدة مرتفع وذلك بعد قرارات البنك المركزي المصري الاخيرة.

شهادات بنك مصر 2025

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الاخيرة الماضية حول شهادات بنك مصر 2025 حيث طرح بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار متنوعة بالجنيه المصري والتي تتميز بالعديد من الفوائد ، كما طرح بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار بالعملة الاجنبية وإليكم مجموعة من شهادات بنك مصر 2025.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بعائد يصل إلى 24.75 % وهو عائد سنوي ثابت.

حساب سوبر كاش الجاري اليومي بنسبة عائد تصل إل 19.50% وهو عائد سنوي.

الحساب الجاري لأصحاب المعاشات بنسبة تصل إلى 19.75% بعائد سنوي.

شهادات بنك مصر بالعملة الأجنبية

بعد التعرف على شهادات بنك مصر 2025 بالجنيه المصري يبحث الكثير من المواطنين عن شهادات بنك مصر بالدولار الأمريكي وهي كالتالي.