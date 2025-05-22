اولي ثـانوي.. رابط استخراج نتيجة الصف الاول الثانوي الأزهري 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابه الازهر الشريف www.azhar.eg

كشفت الجهات المختصة موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الأزهري 2025 الترم الثاني بجميع المحافظات، حيث أكد مدير المعاهد الأزهرية أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إعلان النتائج بشكل رسمي وعلى أن يتم نشرها عبر البوابة الإلكترونية التابعة للأزهر الشريف فور اعتمادها من قِبل الهيئة المختصة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي الأزهري 2025

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي أطلقت مؤسسة الأزهر الشريف رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي الأزهري 2025 بكافة المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية التابعة إلى الأزهر الشريف.

اختيار خانة نتائج الطلاب من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

تحديد المرحلة الدراسية التي ينتمي الطالب لها وهي الثانوية.

اختيار الصف الدراسي الأول.

تحديد الفصل الدراسي.

اختيار المنطقة التي يتبع الطالب لها

ادخال رقم الجلوس و الاسم الرباعي بشكل صحيح.

الضغط على خانة بحث ومن ثم الانتظار قليلا حتى ظهورها على الشاشة متضمنة بيان درجات كل مادة دراسية.

موعد ظهور نتائج الصف الأول الثانوي الأزهري

من المنتظر أن يتم ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والتي أوشكت على الانتهاء، حيث أكدت الجهات المختصة أن القائمين على أعمال التصحيح يبذلوا قصارى جهدهم من أجل إعلانها خلال الموعد المحدد، ومشيرة إلى ضرورة تصفح الموقع الرسمي هذه الفترة باستمرار من أجل متابعة كل ما هو جديد.