فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اون لاين والشروط المطلوبة BankKhartoum.com

زاد الإقبال على الخدمة التي وفرها بنك الخرطوم والتي تجعل العملاء يتمكنون من فتح حساب بنكي بطريقة إلكترونية، وذلك بدون وجود أي داعي للذهاب إلى البنك وسط الازدحام الشديد والحر في الصيف وعبر السطور القادمة سنتعرف سويا على الخطوات الواجب اتباعها لفتح الحساب البنكي وكذلك شروط عملية فتح حساب ببنك الخرطوم.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني

يستطيع العملاء المقيمون بالسودان أو المغتربين القيام بفتح حساب بنكي ببنك الخرطوم متبعين تلك الإجراءات:

الدخول إلى موقع بنك الخرطوم الإلكتروني الرسمي.

الذهاب إلى الصفحة الخاصة بخدمات البنك.

ثم اختيار الخدمة الخاصة بفتح الحساب.

ومن ثم أدخل كافة بياناتك المطلوبة مع التأكد من دقتها.

ثم وافق على كافة الشروط الخاصة بالبنك.

وبعدها راجع على كافة بياناتك التي قمت بإدخالها.

ثم تأكد من النقر على زر التأكيد حتى يتم إرسال طلبك.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم

وقد أصدر البنك مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون مستوفاة من قبل العملاء الذين يقدمون على طلب فتح حساب ببنك الخرطوم:

أن تكون جنسية العميل سودانية.

وألا يكون للعميل أي حساب مسبق ببنك الخرطوم.

كما يجب أن يتجاوز عمر المتقدم ثمانية عشرة عاما.

وأن يقوم العميل بإيداع مبلغ أولي قيمته عشرة آلاف جنيه سوداني.

مميزات فتح حساب ببنك الخرطوم

وقد يسرت تلك الخدمة الكثير على المواطنين ومن أهم ما يميزها: