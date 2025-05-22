موقع وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 “هنــــــــــا”

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في العراق موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول من هذا العام الدراسي والتي تعتبر مرحلة حاسمة في مسار العملية التعليمية وخاصة التعليم الأساسي لأنها تؤهل الطالب إلى الانتقال لمرحلة ثانية وهب مرحلة التعليم المتوسط وقد صدرت الوزارة الموعد النهائي لصدور النتيجة.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية العراقية موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول من هذا العام الدراسي على أن تكون في الموعد التالي

يتم صدور النتيجة في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لضمان ظهور النتيجة بدقة

باشرت بعض المديريات في العراق مثل الكرخ الثانية والثالثة وواسط وصلاح الدين رفع النتائج بشكل رسمي عبر المنصة الرسمية لظهور النتيجة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المدرسة.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية طريقة الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي من هذا العام الدراسي وهذه الطريقة هي