محلصش ال10 جنية! .. سعر الكتاكتب اليوم و أسعار الفراخ البيضاء بورصة الدواجن 2025

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 22 من مايو في بداية التعاملات اليومية، كما استقرت أسعارها في الأسواق المحلية بعد آخر انخفاض شهدته في الأيام القليلة الماضية لقيمة جنيهين للكيلو كما استقر معها أسعار الكتاكيت اليوم بمختلف أنواعها.

أسعار الفراخ البيضاء بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس الموافق 22 من مايو في بورصة الدواجن بعد أن شهدت استقرار في أسعارها نحو الآتي

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس صباح التعاملات اليومية نحو 88 جنيه في البورصة ويصل سعرها بالنسبة للمستهلك إلى 99 جنيه.

سعر كيلو اللحم الساسو اليوم في مصر وصل إلى 92 جنيه ويتراوح سعرها في محال بيع الدواجن للمستهلك ما بين 97 إلى 107 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة اليوم الخميس نحو 120 جنيه وتتراوح أسعارها بالنسبة للمستهلك ما بين 120 إلى 128 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في الأسواق

سجلت أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها اليوم الخميس الموافق 22 من مايو في الأسواق المحلية بعد آخر استقرار لها نحو الآتي