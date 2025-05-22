سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بورصة الكفاح .. أخر تحديث بتاريخ 22 من مايو 2025

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح اليوم الخميس الموافق 22 من مايو والتي شهدت صعود جديد في أسعار الصرف مقابل الدينار العراقي وهذا يعكس حالة الترقب والتأثر المستمر بالتقلبات المالية في السوق المحلي، كما يمكن أن يتغير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي على مدار اليوم.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بورصة الكفاح

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس الموافق 22 من مايو في بورصة الكفاح نحو الآتي

سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة بغداد أو ما تسمى ببورصة الكفاح نحو 142700 دينار لكل 100 دولار.

هذا السعر مرتفع عن يوم امس الذي شهد 142450 دينار لكل 100 دولار وهذا ما يعكس زيادة قدرها 250 دينار في بورصة الكفاح.

يظل مراقبة سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم اخر مهم لفهم حركة الاقتصاد الداخلي والمتغيرات الرئيسية التي تؤثر على السوق العراقية.

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم في الصرافة في بداية تعاملات الخميس نحو الآتي