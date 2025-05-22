“موقع بوابة التعليم الأساسي” خطوات الاستعلام عن نتيجه الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2025

زاد البحث الفترة الحالية للتعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجه الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2025، والتي من المنتظر بأن تصدر بشكل رسمي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي الذي يقوم بعرض نتائج المرحلة الابتدائية، فيما بدأ كافة الطلاب والطالبات كل من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الاختبارات الخاصة بهم بدء من الأسبوع الماضي رسميا وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

نتيجه الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2025

أشارت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم، انه من المنتظر رفع نتائج كل من الصف الرابع والصف الخامس والصف السادس الابتدائي على الموقع الإلكتروني الرسمي، ثم اتباع الخطوات المقبلة:

الدخول على رابط موقع بوابة التعليم الأساسي.

ثم يتم اختيار السنة الدراسية التي تكون خاصة بك.

تحديد الصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي.

اختيار العام الدراسي وهو الحالي 2025.

بعد ذلك يتم كتابة كل من الاسم ورقم الجلوس.

أخيرا قم بالنقر على زر عرض، لتظهر النتيجة أمامك بالتفصيل.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأبتدائية الفصل الدراسي الثاني 2025

أوضحت المصادر بالوزارة بأنه من المتوقع إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية لكل من طلاب الصف الرابع والخامس والسادس للفصل الدراسي الثاني خلال الفترة المقبلة، حيث أنه سيتم البدء في التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابات مباشرة فور الانتهاء من الامتحانات بالموعد المحدد، وذلك ليتم تجهيز النتائج بأقرب وقت ممكن لرفعها على الموقع الإلكتروني، كما يمكن التعرف على النتيجة من خلال المدرسة التابع لها الطالب.