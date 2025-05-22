“اولي اعدادي” الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي

يهتم العديد من أولياء الأمور بالتعرف على موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني ورابط الاستعلام عنها، وجاء ذلك تزامنا مع بدء عقد امتحانات أولى إعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي من اليوم الخميس الموافق 22 مايو الحالي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وتستمر الاختبارات حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 مايو الحالي 2025.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني

أوضحت بعض من المصادر الرسمية في وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، بأنه فور انتهاء طلاب الصف الأول الإعدادي من امتحانات الترم الثاني سيتم البدء على الفور في المراجعة والتصحيح للأوراق والإجابات ثم بعد ذلك يتم رصد الدرجات، ومن ثم يمكن التعرف على النتيجة فور ظهورها وإعلانها رسميا من خلال اتباع بعض من الخطوات وجاءت كالآتي:

في البداية يتم الدخول على رابط موقع بوابة التعليم الأساسي.

ثم يتم إدخال الرقم القومي للطالب ويكون بشكل صحيح.

من ثم يتم حدد المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب وهي الإعدادية.

بعد ذلك يتم اختيار العام الدراسي وهو الحالي 2024-2025.

تحديد الصف الدراسي للطالب وهو الصف الأول الإعدادي.

اختيار خانة الفصل الدراسي الثاني، وتحديد الدور الأول.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس في الحقول المتاحة أمامك.

أخيرا انقر على خانة عرض النتيجة، لتظهر أمامك الدرجات بالتفصيل.

توزيع درجات امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني

جاء توزيع درجات امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني ليكون على النحو الآتي: