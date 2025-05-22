“إعلان تشويقي مميز” موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة بجودة عالية HD

يبحث الجمهور في الوطن العربي عن موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس، حيث تكون مسلسل المؤسس عثمان من أهم المسلسلات التركية التي حققت شعبية كبيرة منذ بدء عرضها بأول موسم وذلك لأنها تشهد أحداث مشوقة ومثيرة حول محاولة عثمان بن أرطغول لتأسيس الدولة العثمانية وكذلك مواجهته للأعداء من المغول والتتار.

موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان

من المنتظر بأن يكون ميعاد عرض الحلقة المقبلة من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك على قناة اي تي في التركية مدبلجة في الساعة 20.00 بتوقيت دولة تركيا، وكذلك في الساعة 21.00 بتوقيت دولة المملكة ومصر، كما تعرض الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية وذلك على شاشة قناة الفجر الجزائرية مساء يوم الخميس من كل أسبوع وتعرض في الساعة 21.00 بتوقيت تركيا وأيضا في الساعة 22.00 بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، كذلك تكون المسلسل متاحة عبر منصة لاروزا وقصة عشق ونور بلاي.

تردد قنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يمكن الآن ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس وذلك من خلال الترددات الآتية:

قناة اي تي في ATV التركية

ضبط القمر الصناعي عبر نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 10796.

أما معدل الترميز يكون 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ 5/6.

فيما يكون معدل الاستقطاب عمودي.

قناة الفجر الجزائرية 2025