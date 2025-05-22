تحديث لحظى لـ سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب لنهاية تعاملات الخميس 22 من مايو 2025

تنتظر السوق المحلية بدء التعامل مع أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 22 من مايو في مصر، فقد استقر سعر جرام الذهب وخاصة عيار 21 منذ آخر تعاملات أمس ولكن من المحتمل أن يتغير سعر الجرام لجميع الأعيرة على مدار اليوم تأثرا بعوامل تغيير سعر الذهب.

سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب

وصل سعر جرام الذهب اليوم الخميس الموافق 22 من مايو في صباح التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 نحو الآتي

سجل سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 22 من مايو في بداية التعاملات اليومية عيار 24 نحو 5314 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في صباح تعاملات الخميس نحو 4650 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحن 3985 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 3100 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم وزن 8 جرام عيار 21 نحو 37200 جنيه وهذا السعر يساوي الذهب الخام بدون إضافة قيمة الضريبة والمصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم الخميس للشراء في مصر

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات اليومية في حالة الشراء لجميع الأعيرة بعد استقرار سعره نحو الآتي