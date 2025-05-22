البنك المركزي يكشف عن سعر الدولار الآن في منتصف تعاملات اليوم 22 من مايو 2025

تتزايد معدلات البحث بشكل يومي عن معرفة سعر الدولار وخاصة بعد أن شهد استقرار في سعره مقابل الجنيه المصري وفقا لاخر تحديثات معلنة من معظم البنوك الحكومية والخاصة ويمكن أن يتغير سعره على مدار اليوم.

سعر الدولار الآن

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في معظم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري نحو الآتي

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 22 من مايو في البنك المركزي المصري نحو 49,80 جنيه في حالة البيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 49,90 جنيه في حالة الشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل نحو 49,80 جنيه للبيع و49,90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر سجل اليوم الخميس نحو 49,80 جنيه للبيع و49,90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل نحو 49,80 جنيه للبيع و49,90 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 22 من مايو في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري نحو الآتي