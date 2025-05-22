بالرقم الامتحاني.. استعلم عن نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا nataegna.net حال الاعـلان

تعتبر نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 العراق مرحلة مهمة في حياة الطلبة، إذ تمثل نهاية التعليم الابتدائي وبداية مرحلة جديدة في مسيرتهم الدراسية، وينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور هذه النتائج بترقب واهتمام كبير، كونها تحدد الانتقال إلى المرحلة المتوسطة، وتعلن النتائج عادة بعد انتهاء التصحيح والتدقيق، ويتم توزيعها حسب كل محافظة ومدرسة، وتشهد هذه الفترة حالة من الترقب والأمل، خاصة بين الطلبة المجتهدين الذين بذلوا جهود كبيرة طوال العام الدراسي.

نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية العراقية موعد رسمي لإصدار نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 العراق، ومع ذلك تشير التوقعات إلى أن النتائج قد تعلن في الأسبوع الأخير من شهر مايو أو بداية يونيو 2025، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق في مختلف المحافظات.

وتختلف مواعيد إعلان النتائج بين المحافظات، حيث بدأت بعض المديريات، مثل الكرخ الأولى والرصافة الثانية والنجف، في إعلان نتائجها تدريجيا، بينما لا تزال محافظات أخرى، مثل الأنبار والبصرة، في مرحلة التصحيح النهائي، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها قريبا.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فور صدورها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو عبر منصة “نتائجنا”، ويكون ذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات كالآتي: