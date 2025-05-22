صراعات تشتعل ومفاجآت تقلب الموازين .. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان على النايل سات!

وفقًا لما تم الإعلان عنه فإن الحلقة 192 سوف تعرض اليوم على قناة الفجر الجزائرية علمًا بأن هذا الحلقة تشهد الكثير من الصراعات والأسرار الجديدة، علمًا بأن هذا المسلسل يحتوي على نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى تردد القناة الناقلة لمسلسل الفجر الجزائرية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

عدد كبير من متابعي مسلسل المؤسس عثمان في الوقت الراهن يترقبون عرض الحلقة 192 علمًا بأن هذه الحلقة مليئة بالكثير من الأحداث والصراعات، حيث أن هذا المسلسل يتناول قصة حياة السلطان الغازي عثمان الابن الأصغر لأرطغرل ويعتبر من أول مؤسسي الدولة العثمانية، علمًا بأن المسلسل يعرض مباشرة على قناة atv التركية كل يوم أربعاء الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر وتركيا، كما يعرض المسلسل اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الساعة 10:00 مساءً مدبلج إلى اللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

من الجدير بالذكر أن قناة الفجر الجزائرية هي القناة العربية الوحيدة التي تعرض مسلسل قيامة عثمان بأعلى جودة، ويمكنكم الآن استقبال القناة بجودة عالية وفقًا لبيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

و على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وحاليًا بدء العد التنازلي على عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر.