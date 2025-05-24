عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 في هذا الموعد على تردد الفجر الجزائرية

يترقب متابعين مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 المليئة بالأحداث والتي من أهمها معركة التي تدور ما بين عثمان وخصمه جلاديوس ، حيث انه من المقرر أن يتم بث الحلقة 193 يوم الخميس القادم لتكون مترجمة إلى اللغة العربية علي قناة الفجر الجزائرية الفضائية تعتبر واحدة من ابرز القنوات التي من خلالها يتم بث مسلسل المؤسس عثمان الذي حصد نجاحا باهظا منذ أن تم انطلاقه حتي الآن يشاهدوا الكثير من الأشخاص حول جميع البلدان العربية.

قناة الفجر الجزائرية عبر ترددها علي النايل سات

قم بتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، وفقًا للبيانات الأتية:-

تردد القناة الحديث: 12034.

معدل الاستقطاب الخاص بها: أفقي.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

بيانات تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

الفجر الجزائرية عبر ترددها علي العرب سات

كما يمكنك تنزيل التردد الأخر لقناة الفجر الجزائرية، بناءً على المعلومات التالية:-

تم تغير تردد القناة: 11034.

عبر الاستقطاب: عمودي.

مؤشر تصويب: 4/3.

الرمز الخاص بالقناة: 27500.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية علي التلفاز

لمشاهدة الحلقة المنتظرة من مسلسل المؤسس عثمان 192 والتي تم تأجيلها يمكنكم اليوم الخميس 22 مايو مشاهدتها عبر قناة الفجر الجزائرية من خلال تحميل القناة عبر تردداتها الحديثة علي شاشات التلفاز عبر اتباع الخطوات التالية: