سعر ومواصفاتHONOR 400 Pro  أداء خارقة وكاميرا جبارة

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول هاتفHONOR 400 Pro التي تم اكشف عنه اليوم الخميس 22 مايو 2025 ضمن حدث عالمي كان ينتظره ملايين الأشخاص بمختلف دول العالم، ناهيك عن أن الهاتف يجمع بين الأداء والقوة والأناقة في ثوب واحد، بالإضافة إلى معدل التحديث التي يبلغ نحو 120 هيرتز، بالإضافة إلى كاميرات الهاتف الجبارة والأداء الخارق والاستثنائي التي يتميز به الهاتف عن غيره من هواتف الجيل، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة به خلال السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف هونر 400 برو؟

أما عن المواصفات المتمثلة في هاتف هونر 400 برو، فجاءت كما يلي:-

يتميز بشاشة ذات دقة “1080 × 2412 بكسل”.

معدل التحديث “120 هرتز.

سطوع الذروة للهاتف تكون “5000 شمعة على متر مربع”.

الذاكر تكون “12/16 جيجابايت”.

نظام تشغيل الهاتف أندرويد 15.

يدعم حتى الجيل الخامس.

ذات تنقية اتصال متطورة وعلى أعلى مستوى.

مواصفات HONOR 400 Pro

ولمعرفة باقي المواصفات المتمثلة في هاتف HONOR 400 Pro، فجاءت كما يلي:-

كاميرات الهاتف الرئيسية منها تبلغ 200 ميجابكسل.

بينما الكاميرا الفائقة تكون 12 ميجابكسل.

يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي.

بطارية الهاتف تبلغ نحو 5300 مللي أمبير.

شحن سريع.

مقاوم للماء والغبار.

سعر ومميزات هاتف هونر 400 برو

ومن المتوقع بأن يبدأ هاتف هونر 400 برو من 799 يورو، فيما يختلف السعر بناءً على نوع كل إصدار من الهاتف، فيما أن مميزاته جاءت على النحو التالي:-