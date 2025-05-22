اخيراً.. افضل طريقة لفتح حساب ببنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني للمقيمين والمغتربين عبر الموقع الرسمي في ثواني

أطلقت الجهات المختصة واحدة من أهم الخدمات المصرفية التي من شأنها أن تعزز الشمول المالي حيث أتاحت خدمة فتح حساب ببنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني للمغتربين والمقيمين بالداخل، ويواصل المصرف جهوده في تطوير خدماته وتوفير كافة احتياجات العملاء بطرق سهلة خالية من الإجراءات الروتينية المعقدة.

فتح حساب ببنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني

تواصل الدولة السودانية جهودها في تطوير المنشآت الحكومية باستمرار ونظراً للظروف القاسية التي مرت الدولة بها مؤخراً تم تفعيل خدمة فتح حساب ببنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني والتي يمكن للجاليات السودانية المقيمة بالخارج الاستفادة منها بكل سهولة من غير التوجه لمقر المصرف، كما يمكن للمقيمين بالداخل الانتفاع من هذه الميزة أيضاً، وفيما يلي إليك التفاصيل:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول أو القيام بإنشاء حساب جديد.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه.

ملأ الاستمارة بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رفع الملفات كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

الضغط على خانة ارسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

هناك بعض الشروط اللازم توافرها في العميل كي يستطيع الانتفاع من خدمات بنك الخرطوم الإلكترونية، والتي من أهمها جاءت على النحو التالي: