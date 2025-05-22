افتح حسابك في بنك الخرطوم أونلاين الآن بسهولة وسرعة في 2025 مهما كان مكانك!

في خطوة مهمة لتعزيز تطور الخدمات الرقمية والمصرفية للمغتربين أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح حساب بنكك أونلاين 2025، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين للجاليات السودانية.

فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025 للمغتربين

في إطار الجهود المستمرة التي تقدمها البنوك لتسهيل الخدمات المصرفية على العملاء، أعلن بنك الخرطوم عن إمكانية فتح حساب بنك أونلاين، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم فتح منصة بنك الخرطوم أو تحميل تطبيق بنك أو التوجه إلى الموقع الإلكتروني للبنك.

اختر اللغة المفضلة من أجل تسهيل التسجيل.

قم بتعبئة نموذج البيانات المطلوبة التي تشمل كلاً من الاسم والرقم الوطني وبيانات جواز السفر فضلاً عن بيانات الاتصال التي منها رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

الخضوع لعملية التحقق الإلكتروني مع إرفاق المستندات المطلوبة.

انقر على تسجيل.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

لفتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025 إليكم الشروط التي لابد من استيفائها: