تردد قناة كراميش الان على النايل سات والعرب سات 2025

توفر قناة كراميش باقة من أروع البرامج التعليمية والترفيهية التي يعشقها العديد من الأطفال في الدول العربية، بما تعمل كذلك على تقديم الكثير من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة المقدمة على مدار اليوم، فيما أن القناة حازت على شعبية هائلة في الآونة الأخيرة بتقديمها إلى الكثير من المحتوى الملائم لكل طفل، ويمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش 2025

قم بتنزيل التردد الجديد لقناة كراميش أطفال، ومتابعة المحتوى المقدم بصورة وصوت واضح، بالإضافة إلى الإشارة القوية التي تتميز بها القناة، وذلك بإتباع المعلومات الأتية:-

قمر صناعي للقناة “العرب سات”.

ترددها يكون “11390”.

بينما معامل الترميز فهو “27500”.

استقطابها “عمودي”.

معامل تصحيح الخطأ “¾”.

تردد كراميش على القمر الصناعي نايل سات

ويسهل قيامك بالتعرف على التردد الأخر لقناة كراميش أطفال الناقلة لكل ما هو طفولي وكرتوني أمام المتابعين، بناءً على البيانات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد أخر للقناة “11430”.

معدل الترميز للقناة “11430”.

بينما استقطابها “عمودي”.

التشفير مجاني.

خطوات تثبيت قناة كراميش أطفال

جاءت أبرز خطوات تنزيل قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بناءً على ما يلي:-