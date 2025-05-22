ما حقيقة زيادة الرواتب بمناسبة العيد! .. موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025

ازدادت عمليات البحث من المتقاعدين في العراق عن موعد صرف رواتب شهر يونيو الذي يتزامن مع موعد عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين ليتمكنوا من شراء مستلزمات العيد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وذلك لأنها مصدر دخل رئيسي لهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو المقبل ومن المقرر أن تكون يوم 1 يونيو في بداية الشهر الميلادي قبل حلول عيد الأضحى المبارك كما هو معتاد من كل شهر ميلادي وإذا صادف موعد الصرف عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع في العراق سوف يتم تأجيل موعد صرف الرواتب أو تبكيره لليوم التالي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2025

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم لشهر يونيو من خلال اتباع الخطوات التالية: