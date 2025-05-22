خطوات سهلة .. خطوات نقل الطلاب عبر نظام نور 1446 “من هنـــــــــــــــا” .. عبر الموقع الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن إمكانية نقل الطلاب إلى مدرسة أخرى وتسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد عبر منصة نور الإلكترونية، حيث حرصت الوزارة على الانتهاء من كافة أعمال التقديم في وقت مبكر ليكون هناك فرصة لأولياء الأمور بالتقديم وتسجيل الأبناء وإقامة الكشف الطبي للطلاب.

خطوات نقل الطلاب عبر نظام نور

للطالب الذي يرغب في النقل إلى مدرسة أخرى يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة نور

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة”طلب نقل إلى مدرسة” من القائمة الرئيسية.

إدخال اسم الطالب الذي تريد نقله.

تحديد إدارة التعليم التي ترغب في النقل إليها.

اختر اسم المدرسة الذي تريد نقل الطالب إليها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى 1446

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لنقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى في السعودية والتي تتمثل في الآتي: