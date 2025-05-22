هتموت من الضحك مع توم وجيري.. تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025 كرتون المغامرات والضحك 24 ساعة بدون توقف

تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025، مع بدء الإجازة الصيفية للأطفال تبدأ الأمهات في البحث عن وسائل ترفية مناسبة لأعمار الصغار وتقدم محتوى مناسب يساعد في قضاء وقتهم بمرح وفي تعلم بعض المهارات وتعتبر قناة سي ان بالعربية واحدة من قنوات الاطفال المميزة و المختلفة التي تعمل على تقديم مجموعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة التي تضيف جو من المرح والمتعة للصغار واليوم سوف نتعرف معا في السطور القادمة على تردد قناة CN بالعربية فتابعونا.

تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025

تم مؤخرا تحديث تردد قناة سي ان بالعربية وذلك لضمان استمرار جودة الصوت والصورة حيث تقدم قناة سي ان بالعربية مجموعة مميزة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية منها كرتون توم وجيري حيث يأتي تردد القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11137.

استقطاب القناة: عمودي (V.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة CN بالعربية على العرب سات 2025

يبحث الكثيرين عن تردد قناه سي ان بالعربية والتي يتم بث ترددها على القمر الصناعي عرب سات حيث يأتي هذا التردد على النحو التالي:

تردد القناة: 11747.

استقطاب القناة: أفقي (H).

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل الخطأ: ¾.

جودة القناة: عالية

كيفية ضبط تردد قناة CN بالعربية

أن عملية ضبط وتنظيم تردد قناه سي ان بالعربية سواء على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات تحتاج بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال الضغط على زر القائمة في الريموت كنترول.

ومنها يتم الضغط على الإعدادات و الدخول الى القائمة الرئيسية.

يتم منها اختيار التثبيت اليدوي.

يتم تحديد القمر الصناعي بإدخال التردد وباقي بيانات القناة.

الضغط بعد ذلك على بحث حتى تبدأ عملية البحث عن القناه.

وبعد ذلك يتم الضغط على حفظ حتى يتم حفظ القناة على جهاز الاستقبال لديكم.

الأفلام والمسلسلات الكرتونية على قناة CN بالعربية

تقوم قناة سي ان بالعربية بعرض مجموعة مختلفة من الأفلام والمسلسلات الكارتونية وهي:

بن عشرة.

فتيات القوة.

كرتون توم وجيري.

عالم غامبول المدهش.

كرتون الدببة الثلاثة.

وقت المغامرة.

ستيفن البطل.

مواعيد عرض كرتون توم وجيري على قناة CN بالعربية

يتم عرض كرتون توم وجيري على قناة سي ان بالعربية في مواعيد مختلفة حيث يتم عرضه في المواعيد التالية: