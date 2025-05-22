نقدم لكم موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2025، حيث تعد نتيجة السادس الابتدائي من أكثر الموضوعات التي تثير اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، ولا سيما وان الالاف الطلاب والطالبات ينتظرها بفارغ الصبر، وتأتي هذه النتائج كمرحلة مهمة في حياة الطلاب الدراسية، إذ تمهد الطريق للانتقال إلى المرحلة المتوسطة، وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستكون متاحة إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية العراقية ومنصة “نتائجنا” ومنصة “ناجح” وغيرها من المنصات التعليمية المختلفة، تسهيلا على الاسر في استخراج النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2025

أعلنت وزارة التربية العراقية أن موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي 2025 سيكون خلال الأيام القليلة القادمة بمجرد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ في كافة الكنترولات لضمان مراجعة دقيقة للدرجات واستحقاق كل طالب لحقه، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج بشكل رسمي في أواخر شهر مايو الجاري، حيث سيتم الإعلان عنها عبر مؤتمر صحفي يتم بثه على القنوات الرسمية، كما سيتم تحميل النتائج على مواقع التعليم الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج ال 6 الابتدائي 2025 بسهولة من خلال مواقع وزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية المخصصة مثل “نتائجنا”، حيث يتطلب الأمر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي “ نتائجنا ” او موقع وزارة التربية العراقية .

” او . النقر على خيار “نتائج السادس الابتدائي الدور الأول”.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

تنزيل ملف النتائج بصيغة PDF.

البحث عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس أو الاكتتاب.

يساعد هذا النظام الإلكتروني في توفير الوقت وتجنب مشقة الذهاب إلى المدارس للحصول على النتائج، الى هنا وصلنا معكم لختام شرح موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق وخطوات الاستعلام السريعة.