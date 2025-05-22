تابع HD.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 والقنوات الناقلة علي نايل سات وعرب سات

يستمر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 التربع على عرش الصدارة لقائمة أفضل الأعمال التركية التاريخية للعام السادس على التوالي، حيث حقق هذا العمل الضخم نجاح كبير وحصد أعلى الإيرادات واستحوذ على أعلى نسب مشاهدة بتركيا والوطن العربي كله، ويرجع السبب الرئيسي في مواصلة هذا النجاح الساحق هو قصته المذهلة ومهارة أبطاله الذين يجسدوا الأدوار بكل احترافية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

يضم مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 حقبة كبيرة من عمالة التمثيل بتركيا أبرزهم الفنان بوراك أوزتشيفيت الذي يجسد دور البطل عثمان، والذي بدهائه استطاع طرد المغول وبناء الدولة العثمانية، ولقد شهد الإعلان الترويجي لهذه الحلقة العديد من التساؤلات التي حيرت أذهان المشاهدين بسبب انتهائه على موت صوفيا الخائنة بعد طعنها بالسكين على يد حليمة والتي اكتشفت مؤخراً أنها الابنة الشرعية لبالا وعثمان.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 قصة عشق

يمكن مشاهدة ومتابعة جميع حلقات مسلسل قيامة عثمان على موقع قصة عشق الإلكتروني في أي وقت بعد عرضه مباشرة على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء بتمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة وتركيا، بينما يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية مترجمة باللغة العربية بنهاية الأسبوع في يوم الخميس بتمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر وفي الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لاستكمال باقي حلقات المسلسل التركي المؤسس عثمان مترجم لابد من ضبط قناة الفجر عبر التردد التالي: