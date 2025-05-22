الحلقة كاملة متاحة .. انفجار أحداث في الحلقة 192 من المؤسس عثمان وتردد القناة الناقلة

يعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 من المسلسلات الدرامية التاريخية التي لها شهرة واسعة على المستوى العالمي خصوصًا في الوطن العربي، وحلقة تلو الأخرى يزداد الحماس والإثارة بسبب الأحداث الجديدة، وحاليًا يتم البحث عن تردد القناة الناقلة للحلقة 192 من المؤسس عثمان.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

مسلسل المؤسس عثمان أو كما يعرف بقيامة عثمان واحد من أشهر المسلسلات التركية التي تستحوذ على نسبة إعجاب الملايين في العالم العربي نظرًا لأن أحداث هذا المسلسل تحبس الأنفاس، وحاليًا يترقب الكثيرين عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية بعد أن تم عرضها امس على قناة atv التركية على أن يتم عرض المسلسل اليوم الخميس في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

في الوقت الراهن تتزايد معدلات البحث عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، ويأتي تردد قناة الفجر على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

أحداث الحلقة الـ 192 من مسلسل المؤسس عثمان

في هذه الحلقة المنتظرة من المتوقع أن يواصل عثمان صراعه المحتدم مع المغول من أجل بسط سيطرته على أراضي الأناضول، حيث يبرز ذكاءه الاستراتيجي من خلال وضع خطط محكمة لحصار العدو والسيطرة على الأرض بمساندة جيوشه العثمانية.

ومن جهة أخرى تشهد الأحداث تطورًا صادمًا عندما تواجه صوفيا مصيرها المحتوم أمام حليمة، التي تكتشف حقيقة مدوية حول نسبها، إذ يتبين أنها الابنة الشرعية والحقيقية لعثمان وبالا وهذا الاكتشاف يشعل نيران الغضب في قلب حليمة، فتقوم بطعن صوفيا بالسكين.