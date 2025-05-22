بدون تعب خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اون لاين وأهم الشروط المطلوبة

تعرف على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025، حيث يعد بنك الخرطوم من أبرز البنوك في السودان وأكثرها حضورًا بفضل انتشاره الواسع عبر فروعه وأجهزة الخدمة الذاتية، ويولي البنك اهتمامًا كبيرًا بتقديم حلول مصرفية مريحة تسهل على العملاء إتمام معاملاتهم من أي مكان، وقد أطلق مؤخرًا خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للراغبين من داخل السودان أو خارجه فتح حساب مصرفي عن بعد دون الحاجة إلى زيارة المقرات التابعة له، ويعرض لكم موقعنا في الفقرات التالية شرحًا تفصيليًا لكيفية إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت بالإضافة إلى توضيح المتطلبات الأساسية لإكمال الإجراءات بشكل ناجح من خلال المنصة الرقمية.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين

وضع بنك الخرطوم مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى من يرغب في إنشاء حساب عبر منصته الإلكترونية حيث يشترط:

أن يكون الشخص المتقدم سوداني الأصل.

ولم يسبق له امتلاك حساب داخل البنك.

كما يشترط أن يكون عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا مع ضرورة تقديم المستندات الرسمية المطلوبة.

وإيداع مبلغ ابتدائي لا يقل عن عشرة آلاف جنيه سوداني كجزء من خطوات تفعيل الحساب وفق الآلية التي يعتمدها البنك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

يقدم بنك الخرطوم خدمة ميسرة تسمح لأي شخص بفتح حساب مصرفي عن طريق الإنترنت سواء كان متواجدًا داخل البلاد أو خارجها ويتم ذلك عبر الخطوات التالية: