الحلقة كامله HD.. تابع موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 الموسم السادس علي قناة الفجر الجزائرية 2025 أحداث قوية في انتظارك

أثار الإعلان الأول من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 فضول المشاهدين بصورة ملحوظة وازدادت الرغبة في استكمال باقي الأحداث بكل حماس وتشويق، حيث ضم الإعلان الترويجي أحداث صادمة وتطورات مفاجئة ستغير مسار باقي الحلقات، فمنذ عرض أولى حلقات الموسم الأول بعام 2019 وهو متصدر قائمة أفضل الأعمال التركية المصنفة تاريخية، ومن الجدير بالذكر أنه يتم عرض حلقة على مدار كل أسبوع مترجمة باللغة العربية.

إعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

تستكمل الحلقة مطاردة المغول على يد الغازي عثمان ومجموعة من الأبطال حيث يحاولون القضاء على أطماع العدو في السيطرة على شئون الدولة العثمانية، ولقد جاء الإعلان الأول يحمل بين طياته العديد من المشاهد القوية أبرزها مقتل صوفيا بعد خيانتها على يد حليمة والتي اكتشفت مؤخراً أنها تابعة للقبيلة العثمانية وأنها الابنة الشرعية لعثمان وبالا لينتهي الإعلان عند هذا المشهد ويترك المشاهد في حيرة من مصريها.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

يعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة atv التركية كل يوم أربعاء عند تمام الساعة الثامنة مساء، بينما يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية مترجم باللغة العربية في اليوم الذي يليه الخميس بتمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، ويتاح مشاهدة جميع الحلقات على موقع قصة عشق من أي مكان وزمان بكل سهولة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن الآن مشاهدة الحلقة 192 من المسلسل التركي قيامة عثمان على قناة الفجر عند ضبط التردد التالي: