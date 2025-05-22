“اخيرا وبعد طول انتظار“ تابع الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس بأحداث نارية علي قناه الفجر الجزئرية .. اعـرف الجديد

شهدت عمليات البحث حول الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع ملحوظ، حيث ضمت إعلانات الحلقة مشاهد مفاجئة وتطورات ساخنة أثارت فضول المشاهدين في استكمال باقي الأحداث التي من المؤكد أنها ستكون نقطة تحول لباقي الحلقات، ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاهدة عالية للغاية تفوق الحلقات السابقة.

الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

ازداد حماس الجمهور في الرغبة باستكمال باقي أحداث الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الذي حقق نجاح ضخم في تركيا والوطن العربي كله، حيث يتناول المسلسل قصة حياة السلطان الغازي عثمان الابن الأصغر لأرطغرل والذي يعتبر أول مؤسسي الدولة العثمانية، والذي بذكائه استطاع أن يعلو بالدولة وتمكن من جعل اسمها يرفرف في السماء بعد سيطرته على الحكم وتخلصه من الأعداء، ولقد ضم الإعلان الترويجي مواجهة حليمة ضد صوفيا والذي أسفر عن مقتل الأخيرة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

يعرض المسلسل التركي قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية بعد عرضه مباشرة على ATV التركية كل يوم أربعاء وذلك في تمام الساعة 8:00 بتوقيت تركيا ومصر، بينما يتم عرضه على شاشة قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس عند تمام الساعة 10:00 مساء، كما يمكن مشاهدة الحلقة كاملة مترجمة باللغة العربية عبر المواقع الإلكترونية في أي وقت.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن مشاهدة أحداث الحلقة كاملة من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية عند ضبط التردد بجودة عالية: