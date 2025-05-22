أخيرًا يا زول.. رابط فتح داخل بنك الخرطوم في خطوات بسيطة وميسرة من بيتك

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، فيما أن البنك قام بإطلاق الخدمة حديثًا ضمن الشمول المالي التي يتضمن كافة المواطنين، حتى أن هذه الخدمة تُساهم في توفير الوقت والجهد لإنهاء كافة المعاملات والخدمات المصرفية المختلفة، وسنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بفتح الحساب البنكي خلال السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025

حتى يسهل قيامك بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين داخل وخارج الدولة السودانية، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

قم بالانتقال إلى بنك الخرطوم في البداية.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

بعدها يتم اختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

قم بملء استمارة طلب فتح حساب داخل البنك.

مع رفع الوثائق المطلوبة والسارية.

التأكيد على صحة البيانات المُدخلة، وكذلك المستندات التي قمت بإدخالها.

النقر على أيقونة “إرسال”.

ما هي شروط فتح حساب جديد داخل البنك؟

تتمثل أبرز الشروط المعنية بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، بما يتضمن كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يلي:-