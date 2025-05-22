تشكيلة الأهلي أمام الاتفاق اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2025 والقنوات الناقلة واسم المعلق

سوف تقام مباراة الأهلي والاتفاق اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة وهي مباراة مهمة بالنسبة للأهلي الذي يرغب في التواجد داخل المربع الذهبي بالتزامن مع قرب النسخة الحالية من الدوري على الانتهاء، ولذلك يستعد بشكل جيد من أجل خوض هذا اللقاء والخروج بالنقاط الكاملة وذلك من خلال اختيار التشكيلة المناسبة من اللاعبين المشاركين في المباراة وكذلك التدريبات ما قبل المباراة، تعرف معنا في هذا المقال على موعد مباراة الاهلي والاتفاق والقنوات الناقلة والتشكيلة.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق

سوف تنطلق مباراة الأهلي والاتفاق وهي صراع الأهلي على المربع الذهبي مساء اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن الأهلي السعودي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة بعد أن تمكن من الفوز في 20 مباراة، كما تعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 8 مواجهات فقط ويرغب في العودة إلى المربع الذهبي من خلال إحراز الفوز في هذه المباراة والمباريات المقبلة بهذه النسخة من الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق

سوف تنقل مباراة الأهلي والاتفاق اليوم عبر قنوات اس اس سي الرياضية السعودية وتحديدا قناة SSC 1 HD بتعليق المعلق الرياضي الشهير مشاري القرني وقناة SSC 1 SD بتعليق حاتم بطيشة.

تشكيلة الأهلي أمام الاتفاق

من المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي ضد الاتفاق في مباراة اليوم على النحو التالي: