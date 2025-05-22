نتائج الصف السادس الابتدائي العراق.. nataegna.net نتيجة الطلاب

صرحت وزارة التعليم العراقية علي الموعد المحدد بظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2025، حيث أجري طلاب الصف السادس الابتدائي جميع المواد بالدور الأول، حيث أدي طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول الامتحانات بداية من 11 مايو 2025 حتي يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 الجاري، أضاف مسؤولين داخل لجان التصحيح بأنه عقب الانتهاء من الامتحانات يتم علي الفور تصحيح أسئلة الأوراق ورصد درجات الطلاب، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعقب السطور التالية سنسرد لكم جميع الخطوات اللازمة والتي من خلالها يتم الاستعلام علي نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025 إليكم التفاصيل.

الاستعلام علي نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق 2025

أطلقت وزارة التعليم العراقية عن إتاحة الموقع الإلكتروني والذي من خلالة يتم الإعلان علي نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية: يرجي الخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بنتائجنا.

قم بالنقر علي أيقونة نتائج الامتحانات.

ثم حدد الصف الذي تريد الاستعلام عنه من خلال النقر علي خانه الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2025.

يتطلب إدخال الاسم، الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

ثم انقر علي زر الاستعلام.

في النهاية: يتم إظهار نتيجة الطالب، مع بيان بجميع درجات المواد.

كيفية الاطلاع علي نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق 2025

يمكنكم الآن الاستعلام علي نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق من خلال الخطوات التالية والتي تتمثل في: