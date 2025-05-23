قنبلة تويوتا.. ميزة في كرسيدا 2026 ستجعلك تبيع سيارتك الحالية اليوم وسعر لا يصدق بالسعودية

تعود تويوتا كرسيدا من جديد إلى الأسواق في 2025 بعد غياب دام أكثر من 30 عامًا حيث كشفت تويوتا عن الجيل الجديد من هذه السيارة التي تُعد أيقونة في عالم السيارات اليابانية، حيث تجمع بين التصميم الكلاسيكي العريق والتقنيات الحديثة، لتنافس بقوة في فئة السيارات الراقية.

نظرة عامة على تويوتا كرسيدا 2025

الفئة: سيدان متوسطة الحجم.

المنافسون: هوندا أكورد – مازدا 6 – نيسان ألتيما – كيا K8 – هيونداي سوناتا هايبرد.

سعر البداية في السعودية: 120,000 ريال سعودي.

أبرز المميزات لسيارة تويوتا كرسيدا

تصميم خارجي جذاب

شبك أمامي عريض بإطارات كرومية أنيقة.

مصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم نحيف وحديث.

جنوط ألمنيوم كبيرة تعزز الطابع الرياضي.

مقصورة فاخرة بتقنيات متطورة

مقاعد جلد طبيعي مع تدفئة وتبريد.

لوحة عدادات رقمية قابلة للتخصيص.

شاشة ترفيهية كبيرة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

إضاءة محيطية ذكية تضفي أجواء مميزة.

أبعاد السيارة

الطول: 4800 مم

العرض: 1800 مم

الارتفاع: 1450 مم

قاعدة العجلات: 2750 مم

أداء قوي ونظام تعليق متطور

المحرك:

سعة 2.5 لتر (2500 سي سي).

هجين (بنزين + كهربائي).

قوة 220 حصان.

عزم دوران 250 نيوتن.متر.

ناقل الحركة: أوتوماتيكي سلس.

نظام تعليق يوفر ثباتًا فائقًا على الطرق.

أنظمة أمان متكاملة

نظام ما قبل الاصطدام مع كشف المشاة والدراجات.

مساعد البقاء في المسار.

مثبت سرعة ذكي يعمل بالرادار.

كاميرات 360 درجة وحساسات ركن أمامية وخلفية.

نظام مراقبة النقاط العمياء.

لماذا تعود تويوتا كريسيدا؟

كانت كريسيدا من أشهر سيارات تويوتا في السبعينيات والثمانينيات، وتوقفت عام 1992، اليوم تعود الشركة بهذا الاسم لتستهدف عشاق السيارات الكلاسيكية مع تحديثات تلبي احتياجات العصر، مثل:

كفاءة الوقود (بفضل التقنية الهجينة).

تصميم عصري يحتفظ بلمسات من التراث.

تكنولوجيا متطورة تنافس أفضل السيارات في الفئة.

هل تستحق الشراء؟

إذا كنت تبحث عن:

سيارة كلاسيكية بعصرية.

أداء قوي مع كفاءة في الاستهلاك.

تجهيزات فاخرة وتقنيات أمان متطورة.

فـ تويوتا كريسيدا 2025 قد تكون الخيار الأمثل، لكن إن كنت تفضل سيارات أكثر رياضية أو ديناميكية، يمكنك النظر إلى منافسيها مثل هوندا أكورد أو مازدا 6.