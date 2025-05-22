الموبيل الي هيكسر الدنيا.. سعر ومواصفات honor 400 pro بمواصفات نارية وكاميرا 200 ميجا بيكسل والسعر خيالي!

أثارت مواصفات honor 400 pro ذات التقنيات العالية فضول الكثير بتجربتها حيث يعد هذا التصميم الخيار الأمثل لمحبي الفخامة والرقي، فهو يتمتع بتصميم مذهل أنيق مع هيكل من الجلد والزجاج ليتناسب مع عشاق الحداثة والآصالة، ولقد يضم الهاتف معالج قوي من طراز Snapdragon 8 Gen 3 وبطارية ضخمة تضمن للمستخدم عمر أطول فضلاً عن توافره بالعديد من الألوان الرائعة لتتماشى مع كافة الأذواق.

أبرز مواصفات honor 400 pro

ثورة جديدة في عالم التكنولوجيا ضمتها مواصفات honor 400 pro النسخة الحديثة، حيث يضمن الهاتف لك أداء فائق نتيجة للمعالج القوي الذي يحتويه كما يجعلك تتمتع بجلسة تصوير احترافية عالية الجودة تضاهي كاميرا الآيفون بفضل الكاميرات الأمامية والخلفية، وفيما يلي إليك التفاصيل:

شاشة أوليد بحجم 6.7 بوصة ودقة عالية.

معالج كوالكوم Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت.

سعة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت.

كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل رباعية العدسة.

بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة

يدعم الشحن السريع.

يعمل بنظام تشغيل Android 12.

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

مستشعر البصمة مدمج في الشاشة.

عيوب هاتف honor 400 pro

توجد هناك بعض الثغرات التي تعد إحدى العيوب الهامة التي يجب معرفتها قبل شراء هاتف honor 400 pro والتي أبرزها التالي:

السعر المرتفع والذي يكون بالنسبة لبعض المستخدمين مرتفعاً.

البطارية الداخلية غير قابلة للإزالة.

ليس هناك منفذ للسماعات.

لا يأتي معه شاحن في العلبة.

سعر هاتف هونر 400 برو

يختلف سعر الهاتف بحسب السعر المحلي لسوق الدولة ولقد يبلغ سعره التالي: