مبروك لجميع الطلاب.. متاح هنا رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا الرسمي مباشر .. فور ظهورها

حالة من التوتر والقلق يصاب بها الطلبة وأولياء الأمور بسبب تأخر موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2025 للفصل الأخير، وبحسب ما أكده المصدر أنه سيتم إعلانها قريباً خلال الأيام المقبلة، ومن أجل التسهيل والتيسير على الطلاب أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية الإطلاع على النتائج كاملة بشكل إلكتروني عبر موقع نتائجنا أو منصة ناجح دون الحاجة للتوجه إلى مقر المدرسة.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2025

من المنتظر أن يتم اعتماد نتائج السادس الابتدائي 2025 بجميع الولايات العراقية خلال الأيام القادمة بشكل رسمي، حيث أكدت الجهات المختصة أنه جاري العمل الآن على مراجعة ورصد الدرجات النهائية بالكنترول مؤكدة بتحريها الدقة من أجل ضمان منح كل طالب حقه، ومن الجدير بالذكر أنت سيتم إعلان النتائج خلال مؤتمر صحفي وأشارت الوزارة إلى ضرورة متابعة الحساب الرسمي الخاص بها من قِبل أولياء الأمور باستمرار وذلك لمتابعة كل ما هو جديد.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي البصرة

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024/2025، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية: