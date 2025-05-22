الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 رسمياً بالخطوات والرابط الرسمي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن توفير رابط إلكتروني مخصص للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج باستخدام الرقم الامتحاني بكل سهولة، وقد صرح وزير التربية الوطنية أن النتائج ستُعلن تدريجيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على دقة وشفافية عمليات التصحيح والمراجعة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 رسمياً بالخطوات والرابط الرسمي

تُعتبر نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2025 في العراق نقطة تحول هامة في مسار التعليم الأساسي، إذ ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، فهي تحدد انتقالهم إلى المرحلة المتوسطة، وتعمل الوزارة على توفير النتائج إلكترونيًا لتسهيل العملية، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار قسم نتائج الصف السادس الابتدائي؛

تحديد العام الدراسي 2025؛

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب؛

إدخال الرقم الامتحاني والضغط على زر الاستعلام.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة لتطوير العملية التعليمية وضمان وصول النتائج بسرعة وسهولة لجميع الطلاب في مختلف المحافظات العراقية.

رابط نتيجة السادس الابتدائي العراق

للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2025، يجب اتباع الخطوات المذكورة أعلاه بدقة، حيث يتم تحديث الموقع الرسمي بمجرد انتهاء لجان التصحيح من أعمالها، وأكدت الوزارة أن جميع الأوراق سيُعاد تقييمها بدقة لضمان تحقيق أعلى مستوى من النزاهة والشفافية، كما أن النتائج ستكون متاحة بشكل تدريجي وفقًا للمحافظات، وذلك على رابط موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية.

الى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 رسمياً بالخطوات والرابط الرسمي.