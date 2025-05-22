عاجل للعراقيين.. صرف العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات للموظفين ومخالفة القانون

أعلنت وزارة المالية العراقية، منذ أيام قليلة على إطلاق العلاوات والترفيعات وكذلك العمل على احتساب الشهادات الخاصة بموظفيها فقط، ليتهم عضو مجلس النواب، رائد المالكي وزارة المالية بمخالفة القانون بشأن قيامها بذلك، مؤكدًا أن إيقاف العلاوات في كافة الجهات العاملة بالدولة دون وزارة المالية مخالفة صريحة للقانون يجب مراجعتها من قبل الجهات المسؤولة في الدولة.

إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي المالية

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد من الطعن في هذا القرار المخالف للقانون المدني من قبل مجلس الوزراء، مع تحمل الرئيس هذه المسؤولية، وتوجيه وزارة المالية بإطلاق كافة العلاوات لجميع الجهات المعنية في الدولة دون استثناء، مراعاة للقانون المدني المعمول به في الدولة العراقية، مشيرًا إلى أنه تم تأخير جداول الموازنة كذلك مما حمل العبء على الموظف البسيط، ولذا يُرجى مراجعة كل هذه القرارات في الحال واتخاذ ما هو في صالح موظفي الدولة، بعيدًا عن المفاضلات التي أكدتها وزارة المالية بإطلاق الترفيعات والعلاوات الخاصة بموظفي دائرتها فقط.

صرف رواتب الموظفين في العراق

يذكر أن وزارة المالية ستقوم بالإعلان عن مواعيد صرف رواتب الموظفين في غضون الساعات القادمة، خاصة بعد أن قامت وزارة العمل مؤخرًا بإطلاق راتب المعين المتفرغ، حتى أن المواعيد المعتادة للبدء في عمليات صرف الرواتب للعاملين في العراق يبدأ من يوم 21 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية، فيما أن رواتب المتقاعدين يوافق بداية كل شهر ميلادي للبدء في توزيع المستحقات المالية.