“الوزارة فتحت الباب” Now رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 لجميع التخصصات والشروط

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها بإطلاقها رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للسنة الدراسية 2025/2026 خلال الأيام الماضية، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التعليمية من خلال تجديد الدماء بالكفاءات الشابة المتميزة مما يضمن للطلبة بيئة تعليمية متكاملة، ومما لا شك فيه أنها فرصة ذهبية للراغبين في الانضمام إلى صفوفها.

رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية

طرحت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية الرائدة في مجال التعليم، حيث أعلنت الوزارة عن فتح باب تلقي الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 ويستمر التسجيل حتى 10 يونيو القادم، ولقد يعد العمل بالمدارس اليابانية فرصة كبيرة للمعلمين في تطوير مهاراتهم الفنية والمهنية من خلال إرسالهم لليابان لتبادل الخبرات، ناهيك عن الرواتب الشهرية المتميزة التي تمنحها للعاملين بها، وفيما يلي التفاصيل:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالمدارس المصرية اليابانية.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل.

اختيار التخصص المراد الالتحاق به.

الإجابة على الأسئلة المطروحة.

رفع المستندات المطلوبة كاملة.

الضغط على خانة تقديم.

شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة والشروط المعلنة لقبول الطلبات بنجاح، والتي جاءت على النحو التالي: