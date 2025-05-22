“إمكانيات وتقنيات متطورة” سعر ومواصفات هاتف HONOR 400 Pro الجديد في الأسواق «أفضل صفقة في 2025»

أعلنت شركة هونر عن سعر ومواصفات هاتف HONOR 400 Pro الجديد، حيث يكون الهاتف ضمن فئة الهواتف الفلاج شيب كيلر ويأتي بعدد من المواصفات والتقنيات المتطورة العالية، كما يكون مع تصميم أنيق بشاشة أموليد وبطارية كبيرة ودعم لخاصية الشحن السريع، وكذلك مع كاميرا رئيسية بدقة عالية تصل إلى 200 ميجا بيكسل ومعالج قوي من نوع سناب دراجون 8 جين 3، فيما يشمل الإصدار الجديد عدد من المميزات المختلفة الجديدة.

سعر ومواصفات هاتف HONOR 400 Pro

يأتي هاتف هونر الجديد بالعديد من المواصفات التي تمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي:

تكون الذاكرة الداخلية التخزينية للهاتف بسعة 512 جيجا بايت.

أما الذاكرة العشوائية الرام للهاتف تكون بسعة 12 جيجا بايت.

كما تكون بطارية الهاتف بسعة 6000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط.

فيما تكون كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 50 ميجا بكسل.

أما الكاميرا الخلفية تكون ثلاثية وتأتي الاولى بدقة 200 ميجا بكسل والثانية بدقة 50 ميجا بكسل والثالثة بدقة 12 ميجا بكسل.

تأتي شاشة الهاتف بمقاس 6.78 بوصة من نوع أموليد، وكذلك تكون بتصميم ثقب مزدوج.

نظام التشغيل للهاتف يكون من نوع أندرويد 15.

سعر هاتف HONOR 400 Pro في الأسواق

بلغ سعر هاتف HONOR 400 Pro الجديد في الأسواق المحلية والعالمية ليكون كما يلي: