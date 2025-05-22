“سجل الآن بدوسة فقط mosa.ly ” رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء الليبية 2025 وشروط الاستحقاق

طرحت وزارة الشئون الاجتماعية الليبية رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء لعام 2025، حيث تهدف تلك المنظومة من أجل تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض ويكون ذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة وشراء احتياجاتهم الأساسية، فيما توفر الوزارة مبلغ مالي دعم شهري يساعدهم على مواجهة الازمات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، ولذلك نقدم السطور المقبلة كيفية الاستعلام عن استحقاقك للمنحة والشروط المطلوبة فتابعونا.

رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء

يمكنك الاستعلام عن استحقاق منحة الزوجة والأبناء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية الليبية ثم اتباع الخطوات المقبلة:

في البداية يتم الدخول على رابط موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية.

ثم يتم كتابة الرقم الذي حصلت عليه بالسجلات الحكومية بالحقول الفارغة.

من ثم يتم إدخال رقمك الوطني ويكون بشكل دقيق وصحيح.

كتابة رقم الهاتف الذي تم تسجيله في المنظومة.

بعد ذلك ستحصل على رسالة نصية بها رقم التحقق.

إدخال رقم التحقق في الشاشة أمامك، إدخال البيانات اللازمة.

أخيرا انقر على خانة استعلام لتظهر امامك تفاصيل المنحة وإذا كنت مؤهل أم لا.

شروط استحقاق منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة ليبيا عدد من الشروط اللازمة لاستحقاق منحة الزوجة والأبناء وذلك لضمان الحصول على الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وجاءت تلك الشروط لتكون كما يلي: