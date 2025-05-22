“مبروك للناجحين” خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيا

يهتم العديد من أولياء الأمور بالتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2025 وكذلك موعد ظهورها رسميا، حيث تعتبر تلك النتيجة هي مرحلة هامة في مستقبل الطلاب التعليمي والأكاديمية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودنية أنه يمكن التعرف على النتيجة عبر الموقع الرسمي وأيضا عبر كافة القنوات الرسمية الاخرى التابعة للوزارة، وحددت أيضا ميعاد ظهور النتيجة بشكل رسمي وهو ما نقدمه لكم السطور المقبلة فتابعونا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2025

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية إلكترونيا لهذا العام 2025، ويكون ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت كما يلي:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بحسابك على الموقع.

من ثم يتم اختيار خانة القائمة الرئيسية.

تحديد المحافظة المقيم بها الشخص.

اختيار المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.

ثم النقر على خدمة نتائج الشهادة السودانية 2025.

عليك الآن إدخال رقم الجلوس للطالب وتكون بشكل دقيق.

أخيرا الضغط على خانة استعلام وانتظر ثواني لتظهر أمامك النتيجة.

موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2025 عبر موقع الوزارة

في نفس السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن موعد إعلان نتائج نتيجة الشهادة السودانية لعام 2025 عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة، ويكون ذلك فور الانتهاء من عملية المراجعة والتدقيق والتصحيح رصد الدرجات ثم سيتم اعتمادها من الوزير بشكل رسمي لظهور نسبة النجاح من خلال عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيجة رسميا.