“الان ” موعد شهادة البكالوريا 2025 في الجزائر

يبحث العديد من الطلاب عن موعد شهادة البكالوريا 2025 الجزائر، حيث تعتبر شهادة استدعاء البكالوريا هي الوثيقة الرسمية التي تمكن الطالب من دخول الامتحان وتتضمن كافة التفاصيل التي تتعلق بموعد الاختبارات وتاريخه وتوقيته أيضا، كما أنه لا يسمح لأي مترشح سواء من الطلاب النظاميين أو الأحرار من الدخول لقاعة الامتحانات دون حصوله على نسخة ورقية من الاستدعاء وتكون أصلية مع تقديم بطاقة الهوية الوطنية أيضا.

موعد شهادة البكالوريا 2025

كشفت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر، بأن موعد شهادة البكالوريا 2025 يكون بدء من يوم الأحد الموافق 15 يونيو – جوان المقبل 2025 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 يونيو – جوان المقبل 2025، فيما أنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني بشكل رسمي من أجل استخراج استدعاء امتحان البكالوريا علما بأن ذلك الاختبار هو مرحلة هامة في حياة الطلاب الدراسي ويحدد مستقبلهم الجامعي والمهني.

رابط سحب استدعاء البكالوريا 2025 في الجزائر

طرحت وزارة التربية الوطنية رابط خاص من أجل سحب استدعاءات البكالوريا 2025 في الجزائر، كما أنه يمكن لكل من الطلاب والطالبات الدخول على الهاتف أو الكمبيوتر للحصول على نسختهم وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو التالي: