“وداعا لطوابير الانتظار” رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني من المنزل عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum

يبحث العديد من العملاء عن رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك، حيث طرح بنك الخرطوم السوداني الفترة السابقة بعض من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إنشاء حساب إلكتروني بأي وقت ومكان دون التوجه لأي من فروع البنك على مستوى الدولة، كما أنه يمكن من خلال تلك الخدمة الاستفادة من الخدمات المصرفية المالية وكذلك تحويل الاموال سواء محليا أو دوليا.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

يمكن للعملاء الدخول على رابط فتح حساب أونلاين من خلال تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول وذلك عبر النقاط المقبلة:

تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة المناسبة سواء العربية أو الإنجليزية.

تحديد نوع الحساب الخاص بك سواء جاري أو توفير.

ثم يتم الضغط على أيقونة فتح حساب، وكتابة كافة البيانات اللازمة.

إرفاق الأوراق المطلوبة، ثم التأكد من صحة المعلومات التي تم إرفاقها.

عليك الآن قراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

أخيرا قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب، ثم ستقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك وستحصل فيما بعد على رسالة بها رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم وتمثلت أبرزها على النحو التالي: