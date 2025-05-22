“استعلم بدوسة واحدة فقط” خطوات الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر 2025 عبر الوقع الرسمي www.aadl.com.dz

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على طريقة الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الإسكان أنه يمكن التعرف على المقبولين بالدفعة الثانية إلكترونيا من خلال رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، فيما يعتبر برنامج سكنات عدل 3 من أهم برامج الدعم السكني وتوفره الحكومة الجزائرية لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا وذوي الدخل المنخفض للحصول على سكن مناسب بسعر تنافسي ومدعم وعلى اقساط طويلة المدى.

الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر 2025

يمكن الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 لعام 2025 في دولة الجزائر وذلك عبر اتباع النقاط المقبلة:

بالبداية الدخول على موقع برنامج سكنات عدل 3.

من ثم كتابة الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

الضغط على خانة المقبولين في سكنات عدل 3.

ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم.

كتابة كل من الاسم وكذلك رقم الملف وأيضا الرقم الوطني.

أخيرا انقر على أيقونة استعلم لتظهر أمامك نتيجة الطلب.

شروط القبول والتقديم في سكنات عدل 3 لعام 2025 بالجزائر

حددت وزارة الإسكان في دولة الجزائر عدد من الشروط اللازمة للقبول والتقديم في برنامج سكنات عدل 3 وتمثلت أبرزها لتكون كما يلي: