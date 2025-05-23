“ثـورة يابانيـة هجينـة“ سيارة تويوتا راف فور 2026 بطراز رفيع وتصميم متطور RAV4.. سيارة الطــرق الـوعــرة

تستعد شركة تويوتا لإطلاق الجيل السادس من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات راف فور لعام 2026، مع تحديثات ممتازة، مما يعزز مكانتها في سوق السيارات الهجينة، مع هذه التحديثات الشاملة في التصميم والأداء والتكنولوجيا، تعد تويوتا راف فور 2026 خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن سيارة SUV هجينة تجمع بين الكفاءة والراحة والتقنيات المتقدمة.

تويوتا راف فور 2026

يتميز التصميم الخارجي لراف فور 2026 بواجهة أمامية جديدة تضم شبكة تهوية سداسية الشكل ومصابيح LED نحيفة بتصميم رأس المطرقة مما يمنح السيارة مظهر عصري وجريئ، كما أضيفت خيارات ألوان جديدة مثل البرتقالي الغروب والأزرق منتصف الليل مع عجلات بقياسات تصل إلى 20 بوصة في الفئات الرياضية.

نسخ تويوتا راف فور 2026

في خطوة نحو التقدم ستتوفر راف فور 2026 حصريًا بنسخ هجينة وهجينة قابلة للشحن مع إلغاء المحركات التقليدية التي تعمل بالبنزين فقط، تتضمن الخيارات:

النسخة الهجينة: والتي تأتي بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر مع محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل إلى 232 حصانًا في نظام الدفع الرباعي.

النسخة الهجينة القابلة للشحن (PHEV): تأتي تلك النسخة بنظام دفع سداسي الجيل بقوة تصل إلى 320 حصانًا، ومدى كهربائي يصل إلى 50 ميلا أي حوالي 80 كم، مع دعم الشحن السريع من 10% إلى 80% في 30 دقيقة.

المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا راف فور 2026

تم تحديث المقصورة الداخلية لتوفير تجربة قيادة مريحة ومتقدمة، مثل:

شاشة لمس مركزية تصل إلى 12.9 بوصة تعمل بنظام أرين الجديد.

شاشة عدادات رقمية قابلة للتخصيص، مع عرض معلومات على الزجاج الأمامي في الفئات العليا.

تحكم رقمي في المناخ وإضاءة محيطية وشحن لاسلكي.

أنظمة الحماية في تويوتا راف فور 2026

تأتي راف فور 2026 مزودة بأحدث أنظمة السلامة من تويوتا، بما في ذلك:

مساعدة في الحفاظ على المسار.

تنبيه النقطة العمياء.

مراقبة حركة المرور الخلفية.

مكابح طوارئ أوتوماتيكية.

كاميرا خلفية ونظام تثبيت السرعة التكيفي ومساعد الركن الذكي.

السعر المتوقع

من المتوقع أن يبدأ سعر تويوتا راف فور 2026 من 33.000 دولار، ويصل حتى 50.000 دولار.